بعد تسعير بنزين 95.. «البترول» تكشف مصير 92 و80

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متابعات - خالد الشرقاوي

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مجلس الوزراء

البترول

تسعير البنزين

قال حمدي عبد العزيز المتحدث الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء بتطبيق الآلية الجديدة لتسعير ‏بنزين 95 الأول من أبريل المقبل لا ينطبق على بنزين 92 أو بنزين 80، في الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن الزيادة أو الانخفاض الخاص بسعر بنزين 95 سيكون بحد أقصى ‏‏10%، وفقا لـ" سعر التكلفة ـ سعر الصرف ـ المصروفات الخاصة بالتداول والنقل".‏

كانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد ‏البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ‏ترشيحهم من قبل الوزير المختص.‏

وحدد القرار اختصاصات اللجنة، بأن أسند لها "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين ‏‏95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير ‏دوري".‏


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