» إصابة طالبة بالتسمم لتناولها طعاما به سم فئران

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جرعة سم تنهى حياة طالبة فى المنوفية

طالبة

تسمم

سم الفيران

أصيبت طالبة بحالة تسمم، بعد تناولها طعاما احتوى على سم فئران، كانت تظنه فلفل أسمر أثناء إعداد الطعام بالمنزل، بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "فاطمة ص ح 17 سنة، طالبة ومقيمة بدرب الجيزاوى بندر منوف، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ، وتم عمل غسيل معدة بالاستقبال كإسعافات، والحالة العامة مستقرة، وتم تحويلها إلى مركز السموم بشبين الكوم .

وبسؤال شقيقتها "دنيا" 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بندر منوف، قررت أن شقيقتها كانت تقوم بتجهيز الغداء بالمطبخ بمنزلهم، وقامت بوضع سم فئران بالأكل ظنا منها أنه فلفل أسمر، وتذوقت الأكل مما أدى إلى إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية ولم تتهم أحدا، وتم تحرير المحضر رقم 63 لسنة 2019 إدارى قسم منوف، وتباشر النيابة التحقيقات .


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