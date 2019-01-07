«السيسي» يصدر قرارين جمهوريين جديدين

07 يناير 2019 - 04:22 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، رقم 8 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ميريت"، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وتنشأ جامعة مصرية خاصة تسمى جامعة ميريت، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأدباء الخدمات البحثية للغير، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل علي توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات " الطب البشري- الصيدلة- طب جراحة الفم والأسنان- العلاج الطبيعي- العلوم الصحية التطبيقية- الاقتصاد والإدارة- الآداب والعلوم الإنسانية- العلوم التكنولوجية- التمريض - السياحة والفنادق - الهندسة".

قرار من الرئاسة بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر"

أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

ويساهم إنشاء هذا الفرع في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، ويعمل على تعزيز الصلات بين المنظومة ومثيلاتها في كندا، والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتوفير فرص التعليم العالي داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

ويمنح الفرع درجة البكالوريوس في برامج: (هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال)، على أن تكون جودة هذه البرامج مثل المطبقة بالجامعة الأم، بالإضافة إلي تخصيص منحا دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز في المشاركة المجتمعية، وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.