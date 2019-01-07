  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
بالصور.. ثلوج وأمطار رعدية وانهيار مئذنة.. حصيلة يوم شتوى بارد

أكثر 5 مدن برودة في مصر.. بينها تحت الصفر

احتجاجات السودان

19 قتيلا و130 مصابا حصيلة الاحتجاجات في السودان

ياسر إبراهيم داخل الأهلي

رسميا.. ياسر إبراهيم "أهلاوي" 4 سنوات ونصف

أرشيفية

قاتل والدته في شبرا يفجر مفاجأة أمام المحكمة

الشهيد مصطفى عبيد

وفاة الرائد هيثم عهدي حزنًا على صديقه الشهيد "عبيد"

ثلوج كفر الشيخ

بالصور.. الثلوج تتساقط فى كفر الشيخ

مصرع سيدة فى ظروف غامضة با?سماعيلية

مصرع رئيس محكمة كفر الزيات فى حادث سير

رونالدو

مفاجأة.. عرض عربي بـ60 مليون يورو لـ"رونالدو"

صورة الخبر

شبكة "CBS" تعين رئيسًا جديدًا

محمد صلاح

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

رسميا.. ياسر إبراهيم "أهلاوي" 4 سنوات ونصف

الرياضة

ياسر إبراهيم داخل الأهلي
ياسر إبراهيم داخل الأهلي

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ياسر إبراهيم يصل الأهلي لتقديمه لوسائل الإعلام

#

رسميا.. الأهلي يضم مدافع الزمالك

#

أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي

#

رسميًا.. العين الإماراتى يعلن انتقال «الشحات» إلى الأهلى

انضمام

الاهلى

سموحة

ابراهيم

عقد

وقع ياسر إبراهيم لاعب الأهلي الجديد على عقود انتقاله رسميا لصفوف القلعة الحمراء قادما من سموحة لمدة 4 مواسم ونصف.

وكان الأهلي قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع سموحة لضم المدافع مقابل 33 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة عمرو بركات للنادي السكندري لمدة موسم ونصف.

ووقع إبراهيم على عقود انتقاله للأهلي في حضور عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، وعاطف حنفي مدير الكرة بسموحة، ووكيل اللاعب.

وأصبح إبراهيم الصفقة السادسة التي يدعم بها الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بعد محمد محمود ومحمود وجيد والأنجولي جيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي وحسين الشحات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تصادم قطار ركاب بسيارة ملاكي في المنوفية
» مصرع رئيس محكمة كفر الزيات فى حادث سير
» عامل يخدع 40 شخصًا ويستولى على 400 مليون جنيه
» سيدة تخلع زوجها بسبب: "انتى مفجوعة"
» حقيقة سجن شقيقة محمد رمضان لمدة عام
» بالصور.. انتظام "الشحات" فى مران الأهلي
» بالصور.. "الشيشة" تثير الذعر فى ألمانيا
» سر اختلاف موعد الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في العالم
» انتحار صياد فى ظروف غامضة بالدقهلية
» حملة تحث النساء على تقبل أجسادهن بدون إزالة الشعر
» شرب اللبن في المسجد رزق ومال حلال

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:13 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء