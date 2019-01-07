رسميا.. ياسر إبراهيم "أهلاوي" 4 سنوات ونصف

07 يناير 2019 - 03:19 م

وقع ياسر إبراهيم لاعب الأهلي الجديد على عقود انتقاله رسميا لصفوف القلعة الحمراء قادما من سموحة لمدة 4 مواسم ونصف.

وكان الأهلي قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع سموحة لضم المدافع مقابل 33 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة عمرو بركات للنادي السكندري لمدة موسم ونصف.

ووقع إبراهيم على عقود انتقاله للأهلي في حضور عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، وعاطف حنفي مدير الكرة بسموحة، ووكيل اللاعب.

وأصبح إبراهيم الصفقة السادسة التي يدعم بها الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بعد محمد محمود ومحمود وجيد والأنجولي جيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي وحسين الشحات.