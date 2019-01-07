بالصور.. الثلوج تتساقط فى كفر الشيخ

07 يناير 2019 - 02:47 م

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن قرية برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، شهدت أسوأ حالات الطقس السيئ حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة فى الساعة اضافة غلى تساقط عواصف ثلجية لم تشهدها القرية منذ عشرات السنين.

واشار نصار فى تصريحات صحفية له ان هذا الطقس أدى إلى توقف جميع عمليات الصيد وإغلاق بوغاز رشيد وتحولت القرية إلي كلتة من الثلج وتحولت شوارع القرية إلى اللون الأبيض من كثرة الثلوج المتساقطة استمرت من أمس، وتحسنت الحالة الجوية إلى حد ما، اليوم الاثنين، مؤكدًا على أن الصيادين متوقفين عن رحلات الصيد منذ 5 أيام، وسوف تستمر الموجة السيئة لغد الثلاثاء .