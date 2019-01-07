ياسر إبراهيم يصل الأهلي لتقديمه لوسائل الإعلام

محمد عبد الحارس
وصل منذ قليل مدافع سموحة السابق والأهلي الجديد ياسر إبراهيم بعدما أنهى مسئولو المارد الأحمر صفقة انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 4 سنوات ونصف.
ويستعد الأهلي لتقديمه لوسائل الإعلام لتكون الصفقة السادسة ضمن الصفقات الشتوية التى أبرمها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه بعد التعاقد مع الأنجولى جيرالدو ومحمد محمود مدافع وسط وادى دجلة ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة ورمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، وأخيرًا حسين الشحات لاعب العين الإماراتي.
مغرب05:13 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:06
عصر
14:54
مغرب
17:13
عشاء
18:43