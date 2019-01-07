» سيدة تخلع زوجها بسبب: "انتى مفجوعة"

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خلع

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قضايا خلع

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بدعوى تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب لستة طلبات المنزل واتهامها بالتبذير.

تقول هيام فى دعواها: "تزوجت زميلي بالعمل بإحدى المؤسسات الحكومية"، تقاسمنا كل متطلبات الحياة سويًا فى محاولة من أهلى لمساعدته لتوفير المصروفات غير ضرورية، ما جعله يستغل ذلك ويطالب أهلى دون حياء بعد زواجنا بأسبوع أثناء زيارتهم لنا بوضع شرط تخصيص راتب شهرى بالإضافة لأخذ راتبى بالكامل لمساعدته أو شراء السلع الغذائية بشكل شهرى للمنزل حتى الانتهاء من الديون المتراكمة عليه".

وتابعت الزوجة حديثها: "كان ينفق كل أمواله على التدخين وقضاء وقته على المقاهى، وعندما اعترضت جعل منزلنا ملجأ لأصدقائه وكلفنى ذلك تعديه على بالضرب المبرح بعلقة موت كادت تكلفنى فقدان بصرى.

واستطردت الزوجة حديثها: "اتهمنى بالإسراف وإنفاق الأموال دون داعى ودفعه معظم أمواله فى سداد ثمن الطعام الذى أسرف فى تناوله ليقول نصًا أننى مفجوعة، خلافًا للحقيقة، وفوجئت بعد تركى للمنزل بإقامته دعوى نشوز، لتؤكد الزوجة ساخرة: "أتحدى أى سيدة بقبول العيش بالمبلغ الذى يرغب زوجى بتخصيصه كميزانية للمنزل".

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