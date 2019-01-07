شبكة "CBS" تعين رئيسًا جديدًا

07 يناير 2019 - 01:34 م

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن شبكة "CBS " الأمريكية، عينت أول رئيسة امرأة لإدارة قسم الأخبار، وذلك بعد عام من الاضطرابات واتهامات بسوء السلوك الجنسي.

وتحت عنوان "بعد تعرضها لمزاعم سوء السلوك الجنسي، تعين شبكة "سي بي أس أول رئيسة لها"، أوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه بعد عام من الإضرابات ضربت القناة، بسبب اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وتغير عدة شخصيات بارزة، تنحي رئيس قسم الأخبار، ديفيد رودز، عن عمله.

وتابعت الصحيفة أنه في ليلة الأحد، أعلنت الشبكة تعيين سوزان زيرينسكي، التي ستصبح أول امرأة تتولي هذا المنصب، عندما تتولى رئاسة القسم في مارس المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية فترة عمله لمدة 8 سنوات كرئيس لـ CBS News ، أشرف "رودز" على إقالة كل من تشارلي روز، وجيف فاغر، رئيس مجلس إدارة شركة "سي بي أس" نيوز، والمنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" ، اللذين اتُهما بسوء معاملة الموظفين.

وجاء ذلك القرار المفاجئ في بيان الشركة مساء أمس الأحد، حيث إنه كان من المقرر أن ينتهي عقد "رودز" في وقت مبكر من هذا العام، لكن لم يكن من المتوقع رحيله الآن، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" .

ومن جانبه، كتب جوزيف إنيلو، الرئيس التنفيذي لـ"cbs "، في رسالة بريد إلكتروني مساء الأحد إلى الموظفين، أن "رودز" قرر أن الوقت حان للانتقال إلى فرص جديدة، متابعًا: "هو يشكر جميع العاملين معه طوال الثماني سنوات السابقة".

ولفت التقرير إلى أن الرئيسة الجديدة، سوزان زيرينسكي، تعمل ما يقرب من خمسة عقود في CBS News ، بداية كمساعدة مكتب جزئي في عام 1972 بينما كانت لا تزال طالبة في الجامعة الأمريكية، وهي الآن منتج تنفيذي لمجلة "48 ساعة"، الأسبوعية.



وكتب ديفيد، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر": "لقد كانت 8 سنوات مذهلة منذ أن انضممت لسي بي إس، وأنا سعيد لإعلان أنني سأسلم زمام الأمور إلى سوزان زيرنيسكي، رئيس الإنتاج التنفيذي للقناة، ولوعد زيرنيسكي هي أول امرأة تتولى منصب رئيس القناة".