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ماليزيا تعلن موعد تصويتها لاختيار سطان جديد للبلاد

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اتفق أفراد من الأسر الملكية التسع في ماليزيا، اليوم الإثنين، على التصويت لاختيار سلطان جديد للبلاد في 24 يناير بعد تنحى السلطان محمد الخامس.

وتنحى السلطان محمد الخامس، أمس الأحد، بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام، ولم يقدم سببًا لتنحيه.

وكان السلطان محمد الخامس (49 عامًا)، قد استأنف مهامه قبل أسبوع فقط بعد أن حصل على عطلة مرضية لمدة شهرين.

وتحدثت وسائل الإعلام أيضًا عن بعض التوتر بين القصر وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد، منذ عودة الزعيم المخضرم للسلطة العام الماضى.

واجتمع رؤساء ست من الأسر الملكية التسع، اليوم الإثنين، في القصر الوطني، لتحديد تاريخ للتصويت من أجل اختيار سلطان جديد.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة «برناما» للأنباء على "تويتر" إن المجلس وافق على أن يكون التصويت في 24 يناير، وسيتولى السلطان رسميًا عرش البلاد في 31 يناير.

وقال المجلس إن أحد السلاطين لم يتمكن من الحضور لمرضه، فى حين غاب آخر لسفره، أما السلطان الثالث الذي لم يحضر الاجتماع كان السلطان محمد الخامس.


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