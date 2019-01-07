استمرار غلق ميناءى البرج والبرلس بسبب الطقس السيئ

07 يناير 2019 - 12:42 م

استمر إغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط بسبب سقوط أمطار غزيرة على الكثير من القرى والمدن مصحوبة بموجة من الصقيع في الساعات الأخيرة، كما يستمر الطقس السيئ وشدة الرياح وارتفاع الأمواج منعًا لذلك أغلق الميناء تجنبًا لوقوع حوادث غرق أو اصطدام لسفن الصيد.

وأعلنت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس إغلاق الميناء أمام حركة خروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط، لليوم الثاني على التوالي، لاستمرار سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة وسقوط الأمطار الغزيرة، وخلت بحيرة البرلس تمامًا من أي مظاهر لعمليات الصيد.

وكلّف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ رؤساء مدن بلطيم وبرج البرلس بشفط المياه المتراكمة على جانبي الطريق الساحلي الدولي، وأعلى نفق برج البرلس، منعًا للحوادث لكون هذه المياه تمثل خطورة على حركة سير السيارات وخاصة في الناحية الشرقية من الطريق للقادمين من الإسكندرية في اتجاه بورسعيد.