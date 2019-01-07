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التعليم العالى: إنشاء مؤسسة جامعية كندية فى مصر

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الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار

وكالات- حنان حمدتو

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر .

وقال عبد الغفار فى بيان له إن الفرع سيساهم فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية ويعمل على تعزيز الصلات بين المنظومة ومثيلاتها في كندا، والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد وتوفير فرص التعليم العالي داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

 وسيتم المنح من خلال الفرع درجة البكالوريوس في برامج: (هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال)، على أن تكون جودة هذه البرامج مثل المطبقة بالجامعة الأم، بالإضافة إلي تخصيص منحا دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز في المشاركة المجتمعية وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.

واعتبرت استضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا وتوفير فرص تعليم جامعى أفضل فى إطار إنشاء مدينة أكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتضم فروع لأهم الجامعات الأجنبية بما يساهم فى دعم التنمية المستدامة بالدولة.

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