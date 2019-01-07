حقيقة سجن شقيقة محمد رمضان لمدة عام

07 يناير 2019 - 12:24 م

صرحت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان بأن كل ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول إصدار حكم قضائي ضدها بالسجن لمدة عام بسبب الغش في منتجاتها الغذائية هو شائعات لا أساس لها من الصحة.

شقيقة رمضان أوضحت ما حدث، بقولها إنه منذ 6 أشهر تم تحرير محضر ضدها في مركز "منيا البصل"، بسبب أن أحد المعلبات التي تحمل اسم شركتها تم سحبه من أحد المراكز بسبب نقص فى البيانات المدونة عليه وتحولت إلى قضية.

وأضافت في تصريحات صحفية: أن الموضوع انتهى بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه عليها ودفعتها بنفسها، ولكن لكونها شقيقة الفنان محمد رمضان، فيحاول الكثيرون محاربتها وتكبير الأمور.

وكانت قد انتشرت أنباء مؤخرًا حول الحكم بحبس شقيقة رمضان، بسبب تصدير عسل مغشوش للخارج عن طريق مطار القاهرة، وذكرت التقارير أن الحجر الصحي صادر العسل، وتم تحرير محضر بذلك، ليتم الحكم عليها بعدها بالسجن لمدة عام.

يذكر أن محمد رمضان كان قد شارك شقيقته إيمان في شهر إبريل الماضي، في افتتاح فرع جديد لسلسلة محلات عسل النحل التي أطلقتها في عام 2016، وذلك على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وحرص الفنان على دعم شقيقته برفقة جميع أفراد عائلته وسط أجواء احتفالية، وحضر الحفل بسيارته الفارهة، كما حرص على افتتاح الفرع بنفسه وقص الشريط الأحمر.