سر تغريدة "ترامب" عن افتتاح الرئيس للمسجد والكاتدرائية

07 يناير 2019 - 12:23 م

أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين أنه تم تغطية الحدث إعلاميًا بصورة رائعة، وأثبتت قدرات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن "تويتة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن افتتاح مصر كاتدرائية ميلاد المسيح يعكس طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية الجيدة.

وأضاف "فهمي"، أن هذا الحدث يؤكد قدرة الدولة المصرية على الإنجاز، موضحًا أن المجتمع الدولي يتابع حجم الإنجاز الذي يحدث في مصر وسيكون له انطباعات على ملفات أخرى.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، إن افتتاح مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد شيئًا مبهرًا للعالم، ويحسب للدولة المصرية.