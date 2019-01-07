عامل يزور إيصالات تحصيل رسوم انتظار السيارات لمحافظة القاهرة

متابعات
تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط عامل لقيامه بتزوير إيصالات تحصيل رسوم لانتظار السيارات منسوبة لمحافظة القاهرة
وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام /أحمد . م . م - سن 45 - عامل - ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، بتقليد مطبوعات منسوب صدورها لمحافظة القاهرة ( حى غرب القاهرة ) بدون تكليف من الجهات المختصة.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه ، وعثر بحوزته على ( عدد 500 إيصال رسوم انتظار سيارات منسوب صدورها لمحافظة القاهرة – جميعها مقلدى) بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط،اإعترف بتقليد الإيصالات المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها فى إدارة ساحة انتظار سيارات بمنطقة كورنيش النيل بالزمالك- دائرة قسم شرطة قصر النيل، وتحصيل مبلغ مالى قدره (30 جنيها) من كل سيارة قيمة الانتظار بالساحة المشار إليها مستخدماً المضبوطات لإضفاء الشرعية على تحصيل المبلغ- مدعياً أنه يعمل لحساب المحافظة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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