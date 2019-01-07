» بالصور.. "الشيشة" تثير الذعر فى ألمانيا

07 يناير 2019 - 11:10 ص

ذكرت قناة "SWR" الألمانية، أن مقاهي وبارات الشيشة في ألمانيا للإخلاء، وهذا بسبب المخاطر التي نتجت عن تدخين الشيشة على البيئة، فبجانب الإضرار بالصحة، لاسيما بعد زيادة الإقبال عليها من قبل الشباب، زادت نسبة أول أكسيد الكربون، وهو ما دفعة البلاد لرفع حالة الاستنفار الأمني لأقصى درجة .

وأوضحت القناة، في تقريرها، أن دائمًا ما تتعرض مقاهي الشيشية في ألمانيا للإخلاء، ويرجع السبب في ذلك إلي ارتفاع نسبة غاز أول أكسيد الكربون في تلك المقاهي .

ويعتبر أول أكسيد الكربون غاز سام للغاية، وهو عديم الرائجة، إذا ينتج هذا الغاز من احتراق الفحم بشكل غير دائم، ومع بداية فصل الشتاء وغلق جميع النوافذ تتحول المقاهي الي ما يشبه بالقبر، لذلك نتيجة التشبع بهذا الدخان السام .

وتابعت القناة ان هذا ليس الخطر الوحيد الذي يهدد حية مدخني الشيشة، فدخان الشيشة يحتوي أيضا على مركبات كيمائية، مسببة للسرطان، كما أن النيكوتين الموجود في تبغ "المعسل" يسبب الإدمان .

وفي السياق، أظهرت الأبحاث، أن الشباب من سن الـ 12 إلي 17 عامًا يمكنهم إدمان الشيشة، إذا تناولها مرة واحدة فقط كل أسبوع، كما اظهرت الدراسة أن 10% من الشباب في هذا الفئة العمرية، يدخنون الشيشة مرة واحدة كل شهر .

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، ميلاني هومل الشباب من تدخين الشيشة بسبب مخاطرها على الصحة، إذا قالت إن "تدخين الشيشة لا يحتوي على "لذة غير مضرة فقط، إذ أن تدخينها يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من المواد الضارة في المجاري التنفسية وهو ما يسبب جهدا إضافيا للقلب والرئتين" .

ونصحت الوزيرة الشباب والمصابين بأمراض الرئة والقلب خاصة بالابتعاد عن تدخين الشيشة، كما أشارت إلى أن "الشيشة الالكترونية والسيجارة الإلكترونية لا يمكن إعطائهما للأطفال واليافعين".