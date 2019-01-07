سر اختلاف موعد الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في العالم

07 يناير 2019 - 11:00 ص

وفقًا لدراسة أجراها مركز بيو عام 2011 فإن العالم به 2.19 مليار مسيحي وهم يحتفلون في مثل هذه الأيام بذكرى ميلاد المسيح.

وبينما يتم الاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر من كل عام في الولايات المتحدة وبريطانيا وأغلب دول العالم، فإن هناك عددًا من الدول يحتفل بهذه المناسبة في 7 يناير من كل عام.

ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام تقويم مختلف، ففي الغرب يستخدمون التقويم الجريجوري المنسوب إلى البابا جريجوري عام 1582.

وكانت إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبولندا وإيطاليا ولوكسمبرج هي أوائل الدول في العالم التي تبنت هذا التقويم.

ولم تقبل ألمانيا التقويم الجريجوري حتى عام 1775 بينما لم تقبله بلغاريا حتى عام 1917.

ولكن أغلب دول الكتلة السوفيتية السابقة والشرق الأوسط وإثيوبيا يستخدمون تقويم يوليان الذي ظهر في عهد يوليوس قيصر عام 45 للميلاد.

والفريق بين التقويمين 13 يومًا، ويقول رجل الدين بالكاتدرائية الأرثوذكسية الروسية كريستوفر كالين: "إن يوم 25 ديسمبر بتقويم يوليان هو 7 يناير بالتقويم الجريجوري".

وتبنت بعض الدول الأرثوذكسية مثل اليونان وقبرص ورومانيا، تقويم يوليان عام 1923 وتحتفل بميلاد المسيح (الكريسماس) في 25 ديسمبر من كل عام.

وحاليا يعيش أكثر من 39 في المائة من المسيحيين في روسيا، واختار نحو 85 بالمائة منهم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في يناير.

وبالإضافة لروسيا تحتفل بعيد الميلاد في يناير كل من أوكرانيا وإسرائيل ومصر وبلغاريا وصربيا وروسيا البيضاء والجبل الأسود وكازاخستان ومقدونيا وإثيوبيا وإريتريا وجورجيا ومودلوفا.

وتتشارك الدول بعض عادات الاحتفال بعيد الميلاد بصرف النظر عن التقويم الذي تتبعه، إذ يسبق عيد ميلاد المسيح فترة صوم، تقاطع فيه اللحوم، لمدة 40 يوما كما يتم إحياء مشهد الميلاد لدرجة جلب القش أحيانا إلى المنازل.

ويكون هناك عشاء خاص عشية يوم الميلاد والذي يضم عادة 12 طبقا يمثلون الحواريون الاثني عشر.

ولكن هناك عادات تخص دولا بعينها ففي أثيوبيا يرتدي الناس ملابس بيضاء يذهبون بها إلى الكنائس، وفي صربيا يخرج الناس عشية يوم العيد بحثا عن غصن من البلوط في الغابة (أو السوق) لتزيين منازلهم