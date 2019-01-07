تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استشهاد الرائد مصطفى عبيد

07 يناير 2019 - 10:41 ص

كشف مسعد سعد عسكر، نجل إمام مسجد الحق في عزبة الهجانة بمدينة نصر، وشاهد عيان على حادث التفجير قرب كنيسة أبو سيفين في عزبة الهجانة، اللحظات الأولى لاستشهاد الرائد مصطفى عبيد.

وقال "عسكر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري،، إن أحد الطلاب أخبر والده أنه يوجد حقيبة غريبة على سطح المنزل، لافتًا إلى أن الحقيبة كانت بداخلها 3 عبوات ناسفة، وأن والده أخبر أمن الكنيسة، وتم إخلاء المكان بالكامل على الفور.

وأضاف أن الشهيد الرائد مصطفى عبيد ذهب إلى المكان بكل جهد وحماس وكان خائفًا بشدة على كل من حوله، وأمر بإخلاء المكان، والعبوة الناسفة انفجرت به وقت تفكيكها.

وتابع: "أول ما شوفت الضابط على الأرض في منظر بشع خدته في حضني ولكن كان السر الإلهي طلع"، مستكملاً: "هعلم ولادي إن لما حد يطلبهم في مساعدة يساعدوه حتى لو التمن موته وسواء كان مسلما أو مسيحيا كلنا واحد والدين لله".