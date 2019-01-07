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أول تعليق لـ"الصحة" على وفاة حامل رفضت طبيبة الكشف عليها

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رد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على رفض طبيبة الكشف عن امرأة حامل ما أدى لوفاتها، قائلا: "قمت بوقف الطبيبة عن العمل، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق".

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الطبيبة ستعرض على النيابة الإدارية، لأن القضية المتهمة فيها تعتبر مخالفة طبية جسيمة.

وتابع أن هناك العديد من الشهود أكدوا أن الطبيبة رفضت الكشف عن المرأة الحامل التي توفيت بعد ذلك، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيبة فور علمه بهذا الخبر.

ولقيت سيدة مصرعها بعد أن تسبب الإهمال وعدم سرعة الكشف عليها في إصابتها بنزيف حاد.

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