أديب: الإخوان منعوا قرى مسيحية من الانتخابات

07 يناير 2019 - 09:57 ص

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على كلمة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التي ألقاها خلال افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح.

وقال "أديب" من خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن خطاب شيخ الأزهر والبابا تواضروس في العاصمة الإدارية "تاريخي".

وأضاف "أديب"، أن خطاب تواضروس والطيب دليل علي الاحتواء والشمول، معقبًا: "كنت موجود في 2013 والكنائس بتتحرق واحدة ورا التانية، وقت الإخوان كانوا بيمنعوا قرى مسيحية كاملة أنهم ينزلوا الانتخابات".