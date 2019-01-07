وزير الأوقاف يطالب بقراءة عصرية للتراث الإسلامى

07 يناير 2019 - 09:43 ص

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن التراث الإسلامي يحتاج إلى قراءة عصرية جديدة لإعادة اكتشاف ما به من درر مع مراعاة ما هو مقدس ومرتبط بالذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بالبشر فيمكن إعادة مراجعته وفق تطورات المجتمع.

وأضاف جمعة، خلال اجتماعه بالأمس بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف وبعض الواعظات ومسئولي الوزارة، أن كل أمر لم يفعله النبي مع وجود المقتضى وانتفاء المانع وأنت تفعله تعبدًا وتقربًا لله لا شيء فيه كما أن كل ما استحدث بعد عهد النبي من شئون الناس ولا يخالف أساس الشرع ليس من البدع، مضيفًا: "إن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص ليست قراءنا وأن بعضها قابل للتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص".

وكشف وزير الأوقاف عن قيام الوزارة في نهاية شهر يناير الحالي ببث تجريبي للأذان الموحد لإعلان الأذان بصوت مميز وشرعي؛ وذلك بعد تسوية المشاكل الفنية لنظام الأذان الموحد، وإن وزارة الأوقاف تستهدف مع نهاية العام الحالي ألف مدرسة قرآنية علمية بمساجد الجمهورية وهي الآن 800 مدرسة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أكاديمية الأوقاف الدولية التي ستفتتح الشهر الحالي والتي ستدرس الكتب الجديدة وأسس البلاغة والثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية لتدريب علماء مميزين.

وأفاد بأن الأكاديمية الدولية للأوقاف ستبدأ بـ100 أمام في يناير وتستمر الدراسة بها مبدئيًا لمدة 6 أشهر وبنظام التفرغ والإقامة الكاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة أوفدت 50 إمامًا متميزًا لأكاديمية الشباب وهم من أفضل الأئمة وسيتم زيادة العدد إلى 100 وكذلك تخصيص 150 آخرين لدراسة الماجستير؛ وذلك في إطار برامج التدريب النوعي والثقافي المتميز.

وأشار إلى أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة سيخصص عن موضوع "الوفاء بالعقود والعهود وحرمة التلاعب فيها"، دعمًا لتوجه الدولة بإيجاد عقود موحدة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين والالتزام بالقانون.

ونوه بأن المؤتمر الدولي للشئون الإسلامية للأوقاف الذي سيعقد في 19 يناير الحالي بالقاهرة، تلقى حتى الآن 36 بحثًا وموضوعه سيكون (الشخصية الوطنية وأثرها في تقدم الدول والحفاظ على هويتها)، مبينًا أن المؤتمر سيطلق مبادرة لتعزيز مفهوم المواطنة وسيخصص جلسة بعنوان (وطن واحد) وأخرى بعنوان (الكليات الست للشريعة الإسلامية) وورشة عمل عن أفريقيا ومصر.