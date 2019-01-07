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تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة مدوية عن مصير صلاح مع ليفربول

الرياضة

صلاح
صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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السيتي

أكد تقرير منشور بصحيفة إنجليزية أن فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سيؤدي إلى رحيل نجمنا المصري محمد صلاح من ليفربول.|

ويواجه ليفربول منافسة شرسة هذا الموسم في حصد لقب بريميرليج لأول مرة بعد غياب 29 عامًا، بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (2-1) في الجولة الـ21 من الدوري يوم الخميس الماضي.

مانشستر سيتي ضيّق الخناق على ليفربول المتصدر، وقلص الفارق إلى 4 نقاط، لتؤكد صحيفة "إكسبرس" أن الريدز مهدد بفقدان صلاح وفقًا للتاريخ، إذا نجح السيتي في الحفاظ على لقبه.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، صباح الأحد، إلى حالات مماثلة لم ينجح خلالها ليفربول في الحفاظ على نجومه، بعد تبخر آماله في حصد لقب الدوري خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكدت أن صلاح قد يسير على خطى عدة لاعبين، مثل الثنائي فيرناندو توريس وخافيير ماسكيرانو اللذين رحلا إلى تشيلسي وبرشلونة موسم (2010-11)، ولويس سواريز الذي انضم إلى البرسا موسم (2014-15)، ورحيم ستيرلنج الذي يمثل مانشستر سيتي منذ موسم (2015-16).

ولفتت الصحيفة إلى أن ليفربول يجب عليه التتويج باللقب إذا أراد الاحتفاظ بصلاح بين صفوفه، مؤكدة أنه إن لم ينجح الفريق في ذلك ستغتنم الأندية العملاقة في أوروبا تلك الفرصة وتستفيد من خدمات النجم المصري.

وأوضحت "إكسبرس" في ختام تقريرها أن تلك الصفقة لن تكون رخيصة، مؤكدة أن صلاح لن يضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن قد يختلف الأمر إذا تلقى اللاعب عروضًا من ريال مدريد وبرشلونة، إذ قد يواجه الريدز صعوبة في الاحتفاظ بنجمه الأول بين أسوار أنفيلد في الصيف المقبل.

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