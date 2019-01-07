آخر شيء طلبه الضابط مصطفى عبيد قبل استشهاده

07 يناير 2019 - 07:55 ص

كشف الشيخ سعد عسكر - إمام مسجد ضياء الحق بمدينة نصر - عن آخر الطلبات التي طلبها الضابط مصطفى عبيد قبل استشهاده أثناء محاولته تفكيك قنبلة كانت مزروعة لقتل أكبر عدد من المصلين في المسجد وكنيسة "أبو سيفين" المواجهة له.



وقال "عسكر" - الذي أبلغ الأمن بوجود القنبلة - خلال لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى : "حين بدأ الشهيد مصطفى عبيد تفكيك القنبلة طلب منا جميعا أن ننزل إلى الشارع ونبتعد عن المبنى حتى لا نصاب بمكروه ، وظل يقول لنا بصوت عالي (ارجعوا ورا .. انزلوا) ".



وأضاف: "بعدها سمعنا صوت انفجار القنبلة وقلت (الله أكبر) اعتقادًا مني أنه نجح في تفكيكها لكن رأيت الناس تبكي فعرفت أنه استشهد ، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء الإرهابيين الذين ليس لهم ملة ولا دين".



