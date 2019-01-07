» رسميا.. الأهلي يضم مدافع الزمالك

07 يناير 2019 - 06:24 ص

أعلن فرج عامر - رئيس نادي سموحة - عن إتمام الاتفاق مع الأهلي المصري على انتقال "ياسر إبراهيم" مدافع الفريق السكندري للعملاق الأحمر.



وقال "عامر" إن الصفقة تمت مقابل 30 مليون جنيه + إعارة لاعب الأهلي عمرو بركات إلى سموحة .



في الوقت ذاته ، قال "طارق يحيى" - المدير الفني لسموحة - إنه قرر استبعاد "ياسر إبراهيم" من معسكر الفريق الذي يستعد لملاقاة الأهلي غدًا الثلاثاء ، مؤكدًا أنه أصر على استعارة عمرو بركات نظرًا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات.



وكان "إبراهيم" يلعب سابقًا في الزمالك ، قبل أن ينتقل لسموحة ، حيث هدده رئيس الزمالك قبل أسبوع تقريبا بإظهار عقود كان قد وقعها للقلعة البيضاء في حال انتقاله للأهلي ، لكن إظهار هذه العقود - وإن تسبب في إيقاف ياسر إبراهيم - فإنه سيتسبب أيضا في منع الزمالك من قيد لاعبين لمدة فترتين بسبب تعاقده مع لاعب عقده ممتد مع فريق آخر وهو الأمر المستبعد.



