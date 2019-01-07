الأهلي يتفاوض مع لاعب سيمثل مفاجأة للجماهير

07 يناير 2019 - 06:18 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي ذكي عن لاعب يفاوضه النادي الأهلي لكي يحل أزمته في مركز خط الوسط المدافع.



وقال "زكي" خلال برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على قناته بـ"يوتيوب": "الأهلي فتح خطًا للمفاوضات مع محمد النني لاعب أرسنال لكي ينتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ومهما كان سعر إعارته عاليا فلن يكون أغلى من رمضان صبحي".



وأضاف: "أقولها لكم بكل أمانة ، مهما كان اللاعب يلعب في أكبر الأندية الأوروبية فيظل الانتقال للأهلي حلم للكل".



وكان الأهلي أعلن عن ضم حسين الشحات - لاعب العين - رسميا دون الإفصاح عن ثمن الصفقة ، وسط أحاديث عن ضمه مقابل 6.5 مليون دولار.



