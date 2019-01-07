الأهلي يتفاوض مع لاعب سيمثل مفاجأة للجماهير

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الاهلى

محمد النني

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي ذكي عن لاعب يفاوضه النادي الأهلي لكي يحل أزمته في مركز خط الوسط المدافع.

وقال "زكي" خلال برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على قناته بـ"يوتيوب": "الأهلي فتح خطًا للمفاوضات مع محمد النني لاعب أرسنال لكي ينتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ومهما كان سعر إعارته عاليا فلن يكون أغلى من رمضان صبحي".

وأضاف: "أقولها لكم بكل أمانة ، مهما كان اللاعب يلعب في أكبر الأندية الأوروبية فيظل الانتقال للأهلي حلم للكل".

وكان الأهلي أعلن عن ضم حسين الشحات - لاعب العين - رسميا دون الإفصاح عن ثمن الصفقة ، وسط أحاديث عن ضمه مقابل 6.5 مليون دولار.

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