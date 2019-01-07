شاهد المكالمة التي جعلت "أديب" يلطم على الهواء

أحمد عادل شعبان
تفاجأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بتصريحات غريبة من إحدى المتصلات عن أغرب الشروط التي وضعها والدها على زوجها للقبول به .
وقالت المتصلة التي تُدعى "نشوى" : "والدي طلب من زوجي لما جه يتقدم إنه يهرش ليا كل يوم .. وجوزي كان فاكره بيهزر".
وأضافت: "لحد النهاردة وبعد 30 سنة من الجواز جوزي لازم كل يوم يُهرش لي في ضهري ولو محصلش ببقى منهارة جدًا".
ولطم الإعلامي عمرو أديب على الهواء قائلًا: "بقاله 30 سنة بيهرش".
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