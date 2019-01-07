"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن حالة الطقس

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معلومة مهمة من الأرصاد عن طقس الأسبوع الحالي

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من الطبيعي خلال الفترة الحالية أن يشهد الطقس انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، متوقعًا تعرض السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة لفرص سقوط أمطار،غزيرة  مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاحد،  أن موجة الصقيع والبرد القارس وسوء الأحوال الجوية مستمرة حتى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية.
وأضاف "عبدالعال" أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة سيقل يوم الثلاثاء المقبل، ولكنها ستعاود نشاطها الحاد سريعًا يوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية خاصة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بسبب نشاط الرياح.


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