إغلاق 7 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

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غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس
غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس

المصريون ووكالات

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أغلقت السلطات المصرية، الأحد، موانئ الإسكندرية والدخيلة، على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس، على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وذكرت مصادر ملاحية أن السلطات أغلقت أيضا 3 موانئ صغيرة على خليج السويس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت في السادسة من صباح الأحد غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات، التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.
وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية علي الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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