» "أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن تفجير الهجانة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفيديوهات والصور المتداولة عن حادث محاولة تفجير كنيسة العذراء بمدينة نصر ليست حقيقية.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنهم تواصلوا مع عدد من المسئولين، وأوضحوا أنهم لم يتأكدوا بعد من صحتها، مضيفًا: "إحنا مبنعرضش طرح إنترنت".

