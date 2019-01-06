تفاصيل مثيرة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

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كشف الشيخ سعد عسكر، مقيم شعائر مسجد ضياء الحق بمدينة نصر، عن أنه كان هناك 3 قنابل قام بوضعها الإرهابي أعلى المسجد، وكانت تستهدف التفجير في الكنيسة المجاورة للمسجد، وقام الشهيد الرائد، مصطفى عبيد، خبير المفرقعات، بإبطال اثنين منهم، بينما انفجرت الثالثة فيه.
وأوضح "عسكر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ربنا رحيم وكريم بهذه البلد، فالتدخل السريع للداخلية أنقذ أرواح الكثير من الأبرياء. 
وأضاف "عسكر" أن من لايساعد الأمن ويحميهم عدو مبين، مشددًا على أن جميع الأديان ترفض وتدين الإرهاب وسفك الدماء، معقبًا: "ربنا ميرضهوش كدا، وهذه الأشكال أسوء من الشياطين" ولن يستطيع أحد إحداث فتنة بين المصريين.
ولفت إلى أن المسجد به عدد من الشباب غير المقتدرين يبلغ عددهم 30 طالب يقيموا أعلى المسجد، موضحًا أن أحد الطلاب سألوا الإرهابي عن سبب صعوده فأبلغه أنه سيسلم الشنطة لأحد الطلاب المتواجدين أعلى المسجد، فتشككوا فيه وتواصله مع "عسكر" لأبلاغه عن هذا الإرهابي.
وقال إنه أثناء صلاة العشاء توجه لقياس الضغط بالصيدلية وشراء علاج السكر، ولم يؤدي صلاة العشاء، وأثناء تواجده بالصيدلية اتصلوا على هاتفه، وأبلغوه أن هناك شخص يحمل حقيبة صعد أعلى المسجد، ولايعلموا مابداخل الشنطة، معقبًا: "في ثانية كنت في المسجد وكنت فاكره حرامي، أو بيتعاطي مخدرات هقوله كلمتين علشان ربنا يهديه".
وتابع "عسكر" أنه عندما صعد أعلى المسجد، ورأي الشنطة علم أنها قنبلة، وصرخ قائلًا: "الله أكبر..ارجع لورا"، مشيرا إلى أن القنبلة كانت موجهة للكنيسة، والتى تبعد عن المسجد نحو 3-4 متر، وأنه توجه مسرعًا لأحد ضباط الأمن المتواجدين أمام الكنيسة لحراستها، وأبلغه أن هناك شخص وضع قنبلة في المسجد بهدف تفجير الكنيسة، فجرى مسرعًا معه، وعندما رأي الجهاز أبلغ عن وجود قنبلة بمسجد ضياء الحق بمدينة نصر، وجاء أفراد الأمن تباعًا إلى أن وصل خبير المفرقعات.
وأكد "عسكر" أن الشهيد الرائد مصطفى عبيد، خبير المفرقعات عندما رأي القنبلة، وشعر بوجود خطر، صدر نفسه لوحده، متابعًا: "كان بيصرخ في الناس علشان يخرجوا قبل تفكيك العبوة الناسفة علشان مايمتوش، وانفجرت فيه القنبلة أثناء تفكيكها، وكان في نقيب منهار وبيبكي بدل الدموع دم عليه".

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