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زلزال بقوة 6.6 يضرب جزر مالوكو الإندونيسية

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، جزر مالوكو الإندونيسية، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأفاد الموقع الإلكتروني للهيئة بأن الزلزال وقع على بعد 151 كم شمال غربي مدينة توبيلو بجزر مالوكو وعلى عمق 60 كم.
ولم ترد على الفور أنباء بشأن سقوط ضحايا جراء الزلزال.
يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي وقعت موجات تسونامي في مضيق "سوندا" الإندونيسي، الواقع بين جزيرتي سومطرة وجاوة، جراء زلزال؛ ما خلف 429 قتيلا ونحو 1400 مصاب.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

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