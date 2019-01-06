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السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح

عرب وعالم

معبر رفح البري
معبر رفح البري

المصريون ووكالات

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قررت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، متهمة حركة "حماس" بـ"إعاقة عملهم".
وفي بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "وصلنا لقناعة بعدم جدوى وجود موظفينا وقررنا سحبهم ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر".
وأضافت: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام". 
وأفادت الهيئة بأن "حماس استدعت واعتقلت عددا من موظفيها".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من حركة "حماس" حول ما جاء في بيان الهيئة.
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يُطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.

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