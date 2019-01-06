» السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح

06 يناير 2019 - 10:10 م

قررت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، متهمة حركة "حماس" بـ"إعاقة عملهم".



وفي بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "وصلنا لقناعة بعدم جدوى وجود موظفينا وقررنا سحبهم ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر".



وأضافت: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام".



وأفادت الهيئة بأن "حماس استدعت واعتقلت عددا من موظفيها".



ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من حركة "حماس" حول ما جاء في بيان الهيئة.

