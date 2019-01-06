  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:30 م
بحث متقدم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

هذا ما سيبحثه وزير الخارجية الأمريكي في مصر

أرشيفية

«شعبة الأسماك»: ارتفاع مرتقب في أسعاره.. لهذا السبب

السيسي وتواضروس

السيسي: لن أنسى هذه الكلمة للبابا تواضروس

الاخوان

الزعفراني: هذا الشخص يسيطر على الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«الطيب» يرد على فتاوي تحريم بناء الكنائس

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

ابوتريكة

أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي

النور

«النور» الحيطة المايلة للإسلاميين في 2018

دار القضاء العالي

2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن

الكونجرس

حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين

خلال زيارته المرتقبة..

هذا ما سيبحثه وزير الخارجية الأمريكي في مصر

آخر الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

حسن علام

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يشيد بافتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمصر

#

بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل الحرب على داعش

#

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

#

بريطانيا: الأزمة اليمنية الأسوأ في العالم

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جولة في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 8 إلى 15 يناير الجاري، تشمل كلاً من ومصر والبحرين والإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت.

ويصل بومبيو القاهرة الخميس المقبل، لإجراء حضور محادثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب.

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن "الزيارة تأتي بهدف تنسيق المواقف، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوري"ا.

كان ترامب قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا، وإعلان هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح بيومي لـ«المصريون»، أن «الرئيس الأمريكي يسعى لمعرفة رد فعل قادة دول المنطقة إزاء ما ينوي أن يفعله، لا سيما أن هناك توجهًا إقليمًا لإعادة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، في ظل وجود اتصالات جارية حاليًا بين مصر وسوريا، وإعادة افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق».

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت دولة الإمارات، عودة العمل بسفارتها في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في سوريا.

مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلاً إن «ترامب» بحاجة بعد قراره إلى تنسيق المواقف مع الشركاء الستة الخليجيين، بالإضافة إلى مصر والأردن.

ووصف بيومي، زيارة وزير الخارجية الأمريكي بأنها تشاورية حول بعض المواقف، وستشمل ملفات كثيرة، مثل مناقشة الوضع في دولتي ليبيا واليمن، إضافة إلى ملف الإرهاب المتفشي في كافة أرجاء العالم وطرق مكافحته، وكذلك العلاقات مع إسرائيل.

وذكر أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي، سيجرى خلاله  التشاور حول ملف الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال، وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن «الزيارة كانت مقرر منذ شهرين تقريبًا».

وأضاف لـ«المصريون»، أنها «تأتي لطمأنة الدول الخليجية الست وكذلك مصر من أن قرار الانسحاب من سوريا لن يكون له آثار سلبية، كما أن الزيارة ستناقش إنشاء الناتو العربي».

وذكر أن «الزيارة تهدف إلى مناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين هذه الدول وبعضها البعض، إضافة إلى أنه من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي خطابًا بالجامعة الأمريكية في مصر حول السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وخيتافي
» تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة قتل سائق لسرقته
» «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون
» زلزال يضرب شمال غربي إيران
» كأس آسيا.. فلسطين تتعادل سلبيًا مع سوريا
» الرياض تعلق على احتجاز سعودية في تايلاند
» أول تصريح من «الشحات» عقب انضمامه للأهلي
» بالفيديو.. بابا الفاتيكان يُهنئ مصر بافتتاح الكاتدرائية الجديدة
» الأهلي يطلب قيمة الشرطة الجزائي من انتقال «السعيد»
» ترامب يهدد بإعلان "الطوارئ"
» طائرات إسرائيلية تقصف جنوبي غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء