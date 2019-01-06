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تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة قتل سائق لسرقته

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يومًا، بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته بالشروق.

كانت استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته، بالطريق الصحراوى وطلبت مزيد من تحريات المباحث عن سوابقهما وتاريخهما الإجرامى كما قررت حبسهما وثالث على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمان ، بقتل المجنى عليه بغرض السرقة وتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب الخطف والتهديد تحت وطأة الأسلحة التى يحوزانها.

ونجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة،  فى ضبط عناصر التشكيل العصابى الذى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وقتل سائق بمنطقة الشروق وسرقة سيارته الأجرة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الشروق بلاغا بالعثور على جثة "سائق" يبلغ من العمر 58 سنة.

وبعد معاينة النيابة ونقل الجثة الى المشرحة وتحرير المحضر اللازم تشكل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة كلٍ من، "عرفة . غ "28 سنة نجار ومحكوم عليه بالحبس شهرين فى قضيتى تبديد و"عبد السلام . ج " 25 سنة عاطل ومحكوم عليه بالحبس 5 شهور فى 3 قضايا "سرقة ، تبديد".

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث فى القبض على المتهم الأول وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى فى مديرية أمن بنى سويف ، ضبطوا المتهم الثانى وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " المطواة " المستخدمة فى الحادث.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بأنهما استقلا معه وطلبا توصيلهما إلى مدينة الفيوم، ولدى وصولهما لمكان العثور على جثته حاولا سرقته بالإكراه وما إن قاومهما حتى تعديا عليه فأوديا بحياته واستوليا على السيارة وهربا، وأرشد الثانى عن مكان السيارة بمنطقة بولاق الدكرور فى الجيزة .

 واعترف المتهم الأول بالاشتراك مع "طارق. م" 28 سنة عاطل وله معلومات جنائية مسجلة فى استيقاف سائق سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة بدر، وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة الشروق وحال سيره بمنطقة حسن علام دائرة القسم هدداه بسكين وحاولا الاستيلاء على السيارة إلا أن قائدها قاومهما وتمكن من سحب مفتاحها والفرار منهما فاستوليا على هاتفه المحمول و400 جنيه من داخل السيارة، وبالقبض على الأخير والأداة المستخدمة ، أرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.


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