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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد

الرياضة

ريال سوسيداد
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سوسيداد

سقط فريق ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

أحرز ثنائية سوسيداد ويليان خوسي دي سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 3 وروبن باردو في الدقيقة 83 من اللقاء الذي شهد طرد فاسكيز في الشوط الثاني من المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سوسيداد للنقطة 22 في المركز 13 بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة، حيث حصل لوكاس فاسكيز على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، وقام بتمزيق القميص أثناء خروجه من أرض الملعب.

وحاول ريال مدريد العودة في النتيجة، عبر كل من مودريتش وبنزيما لكن دون أي فاعلية، ليخسر الملكي أول مباراة في العام الجديد.


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