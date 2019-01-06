انتحار صياد داخل غرفة نومه

06 يناير 2019 - 09:29 م

تخلص صياد بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية حياته بالانتحار شنقًا داخل غرفة نومه ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية بانتحار صياد بشنق نفسه داخل غرفة نومة، وعلى الفور انتقل الرائد عمر سليمان رئيس مباحث المطرية، إلى منطقة العقبيين، وبالفحص عثر على جثة " السيد. ا. ا 23 سنة، وعثر عليه معلقًا فى سقف حجرة نومة، وتبين أنه متزوج ولديه طفلان وزوجته حامل فى طفل آخر، وانتقلت النيابة العامة برئاسة المستشار علي المنجي وكيل النائب العام مدير نيابة المطرية، إلي محل الواقعة، تم نقل الجثمان إلي مستشفي المطرية المركزي، وطلب التحريات عن الواقعة.