ماذا قال «الفيفا» عن انتقال «الشحات» للأهلي؟

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المصريون

الاهلى

حسين الشحات

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على صفقة انتقال حسين الشحات، لاعب العين والمنتخب الوطني، إلى النادي الأهلي، اعتبارًا من الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة كتب فيها تصريحًا سابقًا للشحات قال خلاله: "انتقالي للعين كان حلمًا جميلًا، وفرصة مثالية لمعانقة المجد، الانتماء للعين منحني الشرف وربط اسمي بإنجازات استثنائية".

وأضاف الـ«فيفا»: "توصل العين الإماراتي إلى اتفاق سينتقل بموجبه ‎حسين الشحات إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، وذلك بناء على رغبة اللاعب بالانضمام إلى بطل الدوري المصري".

يذكر أن الأهلي نجح في حسم انتقال صفقة حسين الشحات لصالحه، اليوم الأحد، مقابل ما يقرب من 6 ملايين دولار، وسينتظم اللاعب في مران الأهلي بدءًا من غد الاثنين.


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