الزعفراني: هذا الشخص يسيطر على الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا

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قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي الإخواني السابق، إن محمود عزت نائب المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" هو من يقود الجماعة حاليًا منذ الإطاحة بها من السلطة في يوليو 2013.
وأضاف لـ"المصريون": "عزت هو المتحكم الفعلي في شئون الإخوان منذ عام 1965عندما كان قياديًا بارزًا في تنظيم 1965 الذي أسسه سيد قطب للدفاع عن أفكاره المتطرفة".
وأوضح، أن "عزت يمثل العقلية القطبية الكبرى داخل مكتب الإرشاد منذ إعدام سيد قطب في عام 1966، فهو منذ ذلك الوقت يسيطر ومعه محمد بديع المرشد العام للجماعة على مكتب الإرشاد، واللذين يعتنقان الفكر القطبي المتطرف، والذي كان السبب الرئيسي في استقالة معظم قيادات الإخوان من الجماعة".
وأشار الزعفراني إلى أنه قدم استقالته من الجماعة في عام 1985 بعد سيطرة الفكر القطبي الذي يدعو لتكفير المجتمع على مكتب الإرشاد بقيادة محمود عزت.
وأكد، أنه ابتعد عن الجماعة "بعد سيطرة الفكر التكفيري عليها من قبل معتنقي أفكار سيد قطب، الذي يعتبر المجتمع مجتمعًا جاهلاً، ويجب تطبيق الإسلام فيه"، في حين أنه كان يرى ضرورة محاربة الفكر المتطرف"
وأشار الزعفراني إلى أن "قطب ومجموعة تنظيم 1965 التي أسسها للدفاع عن أفكاره كانت تعتبر نفسها هي المسئولة عن إقامة الإسلام في المجتمع الجاهل وذلك حسب معتقداتهم الفكرية".
ورفض الزعفراني تحميل حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين"، المسئولية عن أنه "أسس للفكر المتطرف والكفر بالأوطان داخل الجامعة"، قائلاً: "أفكار البنا كانت تدعو إلى الاعتزاز بالوطن والدولة المصرية في عهد الملك فاروق، لكن فكرة عدم الاعتراف بالوطن اشتقتها جماعة الإخوان من أفكار القيادي الاخواني المتطرف سيد قطب".
 وأكد الزعفراني، أن "محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة الأسبق كان متأثرًا بأفكار حسن البنا، ولم يعتنق الفكر المتطرف لسيد قطب مثل المرشد محمد بديع ونائبه محمود عزت".


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