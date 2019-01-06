مصدر بالأهلى: «أبو تريكة» لعب دورًا كبيرًا فى انتقال«الشحات»

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في مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها أحد المسئولين داخل النادى الأهلى، حينما كشف عن الدور الكبير الذى لعبه نجم القلعة الحمراء الأسبق محمد أبو تريكة، فى انتقال حسين الشحات لاعب العين الإماراتى، إلى الفريق لمدة أربع سنوات ونصف، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر - الذى اشترط عدم ذكر اسمه- أن أبو تريكة أجرى اتصالًا بالشحات، طلب منه خلاله الاستمرار فى التمسك بالنادى الأهلى، حتى لو كلفه الأمر التنازل عن مستحقات مالية خاصة به، مؤكدًا له أن اللعب فى القلعة الحمراء، لا يُقدر بأية أموال لاسيما فى ظل الجماهيرية الكبيرة التي سيتمتع بها حال انتقاله لنادى القرن.

وكان أبو تريكة، قد كتب تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر":"‏حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسي.. أصبحت رمزًا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية  ومن يختار الاهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال".

جدير بالذكر أن الاهلى قد أعلن عن تعاقده مع الشحات لمدة أربع سنوات ونصف.


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