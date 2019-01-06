أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي

06 يناير 2019 - 08:20 م

علق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على انتقال حسين الشحات إلى صفوف الفريق الأحمر، لمدة 4 سنوات ونصف، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أبوتريكة عبر حسابه الرسمي عبر تويتر: "حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسي، وأصبحت رمزا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية ومن يختار الاهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال".

وأعلنت إدارة النادي الأهلي، عن التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي رسميًا، بعد دقائق قليلة من إعلان الإماراتي عن نفس الأمر.

وتابع بيان الأهلي عن إعلان «الشحات»: «جاء ذلك بعد اتصالات مكثفة جرت طوال الفترة الماضية بين محمود الخطيب رئيس النادي، والسيد غانم الهاجري رئيس العين الإماراتي، في ضوء العلاقات الطيبة، التي تربط بين الناديين الشقيقين».

وأضاف: «ترتب عليها تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات، وتسويق اللاعبين من جانب رئيس الأهلي بالسفر إلى الإمارات أمس، لإنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب».

حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسي ...أصبحت رمزا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية ومن يختار الاهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال