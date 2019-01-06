بالفيديو.. تمساح مفترس يصنع نهاية "صائد الأسود"

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صائد الأسود
صائد الأسود

محمد فضل- متابعات

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تمساح

الأسود

صائد

اختفي "صائد الأسود" الأفريقي سكوت فان زيل، خلال رحلة سفاري في زيمبابوي، الأسبوع الماضي، حسبما ذكر موقع "وايت وولف باك".

وقال الموقع إن الصياد الجنوب أفريقي اعتاد كان يصطاد الأسود، لكنه من المعتقد أن تمساحا قام بافتراسه.

وذكر الموقع أن الصياد الجنوب أفريقي المحترف، كان يصطحب مجموعة من الأجانب، في رحلة صيد، مشيرا إلى أنه من المعتقد أن تمساحا التهمه، خلال وجوده على شاطئ نهر ليمبوبو، الذي يعد من أكبر أنهار أفريقيا.

وأوضح الموقع أن فريقا بحثيا حاول العثور على الصياد المحترف، لكن الأدلة تشير إلى أنه تم التهامه من قبل تمساح، رغم أنه كان متخصصا في اصطياد الأسود، والفيلة الخطرة.   


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