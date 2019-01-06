وزيرة الصحة تتابع "المرحلة الثانية" من "100 مليون صحة"

06 يناير 2019 - 08:07 م







عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات "المرحلة الثانية" والبالغ عددهم 11، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار: "100 مليون صحة "، لمتابعة آخر المستجدات، والتأكد من صرف العلاج لمن ثبتت إصابته.



جاء ذلك بحضور اللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وأعضاء الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووكلاء وزارة الصحة بـ11 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة ناقشت، خلال الاجتماع نتائج المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالإضافة إلى عدد من تم فحصهم بكل محافظة، فضلاً عن أعداد من قاموا بإجراء الاختبار التأكيدي لفيروس "سي" PCR، مشيرةَ إلى أنه جاري صرف العلاج لمن ثبتت إصابته في كافة المحافظات.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بربط قاعدة بيانات المفحوصين بمبادرة الرئيس بقاعدة بيانات نفقة الدولة وذلك لاستدامة علاج مرضى "السكر، والضغط" بالمجان.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان تقديم كافة سبل الدعم لجميع المحافظات، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، وتسهيل أي تحديات فى تسجيل بيانات المواطنين المؤمن عليهم، والذين يصرفون أدوية للسكر أو الضغط.



وفى نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة الشكر لوكلاء الوزارة والفرق الطبية بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 20 محافظة، لما تم تحقيقه من إنجاز في أعداد مسح المواطنين والذي تخطى الـ25 مليون مواطن حتى الآن، بنسبة تجاوزت الـ50% من المستهدفين في وقت قياسي.





