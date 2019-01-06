  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح مسجد وكنيسة العاصمة الجديدة

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

ابوتريكة

أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي

النور

«النور» الحيطة المايلة للإسلاميين في 2018

تواضروس

ماذا قال«تواضروس» في افتتاح مسجد العاصمة الجديدة؟

الكونجرس

حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين

دار القضاء العالي

2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن

السعودية

السعودية تنفذ قرارًا لم تتخذه منذ 30 عامًا

أرشيفية

استنفار برلماني ضد «التموين» بسبب «الحذف العشوائي»

برهامي

فتوى «برهامي» بتحريم التهنئة بعيد الميلاد تضعه في مرمى الهجوم

"عبد الدايم" تتفقد دار الكتب وتعلن استعادة مصر لمخطوط السلطان الغورى

آخر الأخبار

وزيرة الثقافة خلال الافتتاح
الثقافة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

عمرو موسى وصلاح منتصر في احتفالية دار الكتب بمئوية السادات

#

قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

#

توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس

#

«العربية للتصنيع»: مصر ستنتج السيارات محليًا قريبًا


تفقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية مبني الدار بباب الخلق، حيث تابعت مستجدات عملية الترميم والتطوير تمهيداً للافتتاح خلال فبراير المقبل وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة منهم الدكتور سعيد المصرى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى ، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة نفين محمود رئيس دار الوثائق .

وخلال الجولة اعلنت عبد الدايم انه ضمن جهود الدولة المبذولة للحفاظ على التراث القومى المصرى نجحت الثقافة ممثلة فى دار الكتب والوثائق القومية فى استعادة مخطوط السلطان قنصوة الغوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني والذى يمثل ربعة قرآنية مثبتة فى سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884 وظهرت بها لاخر مرة فى نهاية القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1892 وتوجهت بالشكر لوزارتى الاثار والخارجية ووسائل الاعلام المختلفة وكل من ساهم فى استعادة المخطوط .

من جانبه استعرض رئيس دار الكتب الخطوات التى تمت حتى وصول المخطوط إلى أرض الوطن ووعد بتواصل الجهود لحماية التراث القومى المصرى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس آسيا.. فلسطين تتعادل سلبيًا مع سوريا
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
» أول تصريح من «الشحات» عقب انضمامه للأهلي
» بالفيديو.. بابا الفاتيكان يُهنئ مصر بافتتاح الكاتدرائية الجديدة
» الأهلي يطلب قيمة الشرطة الجزائي من انتقال «السعيد»
» زلزال يضرب شمال غربي إيران
» الرياض تعلق على احتجاز سعودية في تايلاند
» ترامب يهدد بإعلان "الطوارئ"
» طائرات إسرائيلية تقصف جنوبي غزة
» مانشستر سيتى يتأهل إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد
» رسميًا.. البورصة تصدر الإجراءات المنظمة لصانع السوق

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء