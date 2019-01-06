» الأهلي يطلب قيمة الشرطة الجزائي من انتقال «السعيد»

06 يناير 2019 - 07:39 م

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مذكرة رسمية اليوم الأحد، اتحاد الكرة بالحصول على مليوني دولار من انتقال عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأشار الأهلي في مذكرته، وفقا للبيان الرسمي: "نطلب تنفيذ بنود العقد المبرم بين الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد والتي تقضي بأحقية الأهلي في الحصول على مليوني دولار في حالة انتقال اللاعب من أهلي جدة إلى أي فريق داخل جمهورية مصر العربية".

واستندت إدارة الأهلي في شكواها إلى "أن بنود العقد الثلاثي واضحة وتقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث (أهلي جدة وعبد الله السعيد) بمسئوليتهما عن الحقوق المالية للطرف الأول (الأهلي) حال انتقال اللاعب لأي فريق في مصر".

وكشف الأهلي في بيانه على الموقع الرسمي أن تحركه "جاء بعدما قام اتحاد الكرة بقيْد اللاعب ضمن صفوف نادي بيراميدز، أمس الأول الجمعة، منتقلاً من نادي أهلي جدة بدعوى أن اللاعب فسخ عقده بالتراضي".

"وتصور البعض أن هذا الفسخ يحرِم الأهلي من حقوقه، وهو عكس ما جاء في بنود العقد الثلاثي، والتي تؤكد أحقية الأهلي في الحصول على مبلغ مليوني دولار".

"خاصة وأن البند التاسع من العقد نصّ على أنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق على ذلك جميع الأطراف".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تشكيل لجنة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي. وعضوية؛ العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية "للحفاظ على حقوق النادي الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيْد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

عبد الله السعيد، انضم إلى بيراميدز صباح الجمعة قبل أن يتم قيده ويشارك في اللقاء ويصنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي أصدر بيانًا رسميًا كشف من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحرك فيما وصفه بـ"أزمة قيد السعيد مع بيراميدز".