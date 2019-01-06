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«السيسي» يفتتح مسجد الفتاح العليم بحضور شيخ الأزهر والبابا

الحياة السياسية

السيسي يفتتح مسجد الفتاح العليم
السيسي يفتتح مسجد الفتاح العليم

محمد فضل- متابعات

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مسجد

شيخ الأزهر

السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد "الفتاح العليم"، بالعاصمة الإدارية الجديدة وأدى صلاة العشاء بداخله ويشاركه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، كما حضر الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية.

ويعتبر المسجد درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد فى المنطقة العربية.

وشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه وفد من أبناء الأزهر الشريف.


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