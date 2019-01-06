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زلزال يضرب شمال غربي إيران

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زلزال
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وكالات

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العراق

إيران

زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، الأحد، شمال غربي إيران، وشعر به سكان محافظات عراقية.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكي، عبر موقعها الإلكتروني: إنّ زلزالا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر وقع على بعد 40 كم جنوب غرب مدينة سربال زهاب في محافظة كرمانشاه، قرب الحدود مع العراق.

وأضافت الهيئة، أن الزلزال وقع على عمق 25 كم.

لكن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قال إن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجات علي مقياس ريختر، وضرب تحديدا مدينة كيلان.

وأوضح المركز، في بيان، أن الزلازل أعقبه 12 هزة ارتدادية، بقوة تراوحت بين 4.8 و4.2 درجات علي مقياس ريختر.

بينما أكد المتحدث باسم مؤسسة إدارة الأزمات الإيرانية، بهرام سعيدي، عبر بيان، أن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.

وفي العراق، قال علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزالزالي، إن "غالبية المحافظات العراقية شعرت بقوة الزلزال".

وأضاف، في تصريحات لـ"الأناضول"، أنه "من المتوقع أن تكون هناك هزات ارتدادية أثناء الليل".

ولم تعلن السلطات العراقية ما إذا كان الزلزال أسفر من عدمه عن خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.

وضرب زلزال، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في 12 نوفمبرالماضي، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

 وأسفر هذا الزلزال عن سقوط أكثر من 600 قتيل في إيران.


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