الاتحاد السكندري يضم مدافعًا برازيليًا

06 يناير 2019 - 07:09 م

وقع المدافع البرازيلي الفيس دا سيلفا، على عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندري، لمدة موسم و نصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك مع العديد من الأندية بالدوري الروماني وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة و خاصة فى مركز قلب الدفاع .

وأشاد حلمى طولان المدير الفني للفريق، بقدرات اللاعب الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء و اعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.