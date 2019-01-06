رسميًا.. العين الإماراتى يعلن انتقال «الشحات» إلى الأهلى

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الاهلى

الشحات

العين

أعلنت إدارة نادى العين الاماراتي، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب حسين الشحات، لمدة اربع سنوات ونصف، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

جاء ذلك بعد اتصالات مكثفة جرت طوال الفترة الماضية بين محمود الخطيب رئيس النادي والسيد غانم الهاجري رئيس العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

وترتب عليها تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين من جانب رئيس الأهلي بالسفر إلى الإمارات أمس لإنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب.


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