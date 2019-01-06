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براءة زكريا عزمي.. وانضمام السعيد لنادي بيراميدز... ضمن الأعلى تداولاً

الحياة السياسية

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

عصام الشربيني

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار محكمة النقض بتأييد براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع. تداول رواد موقع فيسبوك الأمر بالنقد والتحليل، ودشن رواد موقع "تويتر" هاشتاج (#زكريا_عزمي)، والذي جاء ضمن قائمة الأعلى تداولاً.
وسادت تعليقات غاضبة بين متابعين، فيما طالب البعض بالكشف عن حيثيات حكم البراءة.
على صعيد أخر، تواصل هجوم قطاع من الرواد للاتحاد المصري لكرة القدم عقب إعلان نادي بيراميدز عن تعاقده مع اللاعب عبدالله السعيد وقيده باتحاد الكره يوم الجمعة الماضي ، على الرغم من كونه يوم عطله. كما تداول الرواد تصريح منسوب إلى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وجاء في تصريحه أن القيد  تم بشكل قانوني، وأن لوائح الانتقالات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم  "فيفا"  لا تمنع القيد يوم الجمعة.


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