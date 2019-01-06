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مؤسسات التمويل المتناهي الصغر تستعد لـ"التأجير التمويلي"

مال وأعمال

التمويل متناهي الصغر
التمويل متناهي الصغر

عصام الشربيني

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تستعد المؤسسات التى تزاول نشاط التمويل المتناهى الصغر، (جمعيات أو شركات) لإطلاق منتج التأجير التمويلى المتناهى الصغر خلال العام الجاري.
وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر، إن منتج التأجير التمويلي المتناهي الصغر سيتيح استفادة أكبر قدر من الراغبين في تنفيذ مشروعات أو شراء آلات ومعدات.
وأضاف أن إتاحة المنتج تساهم فى معالجة تحديات الخدمات الموجهة للقطاع الزراعى، ومنها توفير الآلات والمعدات، التى يصل حدها الأقصى 100 ألف جنيه، إلى جانب إعادة تصنيع المحاصيل، بدلا من بيعها فى صورتها الأولى.
في سياق متصل قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، إنه يجرى فى الوقت الحالى دراسة طرح منتج جديد للتأجير التمويلى المتناهى الصغر تمهيدًا لإطلاقه خلال العام ، مشيرًا إلى أن الجمعية تجرى حصرا فى فروع الجمعية، بشأن طلبات العملاء من هذا المنتج.



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