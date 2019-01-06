شركات بترول القطاع العام تعلن موازانات توسعية لاستثماراتها

06 يناير 2019 - 06:12 م



عرضت شركات البترول المصرية التوسع في مستهدفاتها لموازنة عام 2019 - 2020، خلال أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2019 / 2020.



وقال جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول إن موازنة عام 2019-2020 تستهدف تكرير حوالي 7.8 مليون طن بمعملي مسطرد وطنطا، حيث تشمل 750 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير.



وأشار إلى أن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلي لصالح شركات قطاع البترول بقيمة تتخطى حوالي 140 مليون جنيه.

كما أكد نبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول، أن شركته تستهدف إنتاج 4 ملايين طن سنويًا من المنتجات البترولية، وتنفيذ مشروع إنشاء جهاز تقطير خام بطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون طن سنويًا.



وأفاد عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس، أن خطة عمله تستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالي 3.9 مليون طن، تعادل حوالي 308 ملايين أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلية.





